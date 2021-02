Er jaget vildt i flere Superliga-klubber

43 mål, 31 assists og en masse problemer for modstanderens forsvar.

Det er én måde at opsummere Bashkim Kadriis Superliga-karriere i OB, FC København og Randers FC, og noget kunne tyde på, at der også i Superligaen er et godt øje til den 29-årige kantspiller og forward, der er på kontrakt hos Al-Fateh i Saudi-Arabien.

Som B.T. fortalte forleden, er Kadrii nemlig faldet i unåde i klubben.

Kadrii skiftede til klubben i januar 2020 i en transfer, der indbragte OB omkring 10 millioner kroner og en klækkelig løn til den danske offensivspiller.

Indtil september spillede Kadrii på skift som venstre kant og forskellige versioner af en forward-rolle.

Men Al-Fatehs handler på transfermarkedet betød, at man ramte loftet på syv udenlandske spillere i førsteholdstruppen, og Kadrii blev dermed ikke registreret i klubbens trup til 2020/21-sæsonen, hvor de nye udlændinge Mourad Batna (Marokko) og Christian Cueva (Peru) i stedet fik pladserne.

Derfor har Kadrii ikke fået et eneste minut på banen i den saudiarabiske liga, siden 2019/20-sæsonen sluttede med et 3-4-nederlag til Damak den 9. september.

Bashkim Kadrii skal videre, og ifølge tipsbladet.dk;s oplysninger er en række Superliga-klubber interesserede i at hente Kadrii tilbage til dansk fodbold forud for en intens jagt på at slutte i Top 6 om ni spillerunders tid i Superligaen.

Kadrii har tidligere vundet Superligaen med FC København. Foto: Lars Poulsen.

Forhandler først med klubben

Før Bashkim Kadriis klubfremtid skal afgøres, venter der intense forhandlinger i det sidste døgn i transfervinduet.

Ifølge kilder tæt på forhandlingerne arbejdes der lige nu på en aftale, der fritstiller Bashkim Kadrii senest 23.59 i morgen aften.

Det ville stille Kadrii frit i forhandlingerne med blandt andre danske klubber og gøre det muligt at få en aftale på plads, efter transfervinduet i Danmark lukker til midnat mellem mandag og tirsdag.

Alternativt skal en interesseret klub selvsagt forhandle en aftale på plads med Al-Fateh og spilleren før deadline sent mandag aften.

Bred interesse

Adskillige cheftrænere og sportschefer i Danmarks bedste række kan se meningen med at have Bashkim Kadrii i startopstillingen,

Men med coronavirussen og især de medfølgende nedlukninger af samfundet og store dele af fodboldverdenen er det langt fra alle, der kan og vil være med på det økonomiske niveau, en Kadrii-handel sandsynligvis kræver.

Ifølge tipsbladet.dk's oplysninger er topholdet Brøndby IF og Top 6-jægerne AaB og Kadriis tidligere klub OB tre gode bud på en destination for Kadrii, ligesom der også er en anden stærk bejler til den målfarlige offensivspiller.

Spørgsmålet er hvor den ombejlede offensivspiller ender henne. Foto: Tim Kildeborg Jensen,

Kantspilleren vækker interesse hos andre klubber i Mellemøsten, hvor ligaen Saudi-Arabien er den førende såvel sportsligt og økonomisk i regionen sammen med ligaerne i De Forenede Arabiske Emirater og Qatar.Også i andre skandinaviske ligaer skal navnet Kadrii være af en tilstrækkelig kaliber til, at flere af de mere pengestærke klubber overvejer at gå efter danskeren.

Bashkim Kadrii har kontrakt i 18 måneder endnu i Al-Fateh, og den saudiarabiske klubs beslutninger i de sidste 24 timer af transfervinduet vil have stor indflydelse på, hvem der i sidste ende kan og vil byde konkret ind på at hente offensivspilleren, og om de nævnte Superliga-klubber vil forsøge at få Kadrii fri før den danske transferdeadline mandag aften.

En oplagt model, der bruges af høj og lav i fodboldverdenen i disse år, er et lejemål, måske med en form for forkøbsret til sommer, hvis ikke Al-Fateh i sidste ende går med til at slippe danskeren.

Kadrii er noteret for en enkelt landskamp for Danmark tilbage i 2011 mod Skotland. Kadrii blev nummer 10 i Tipsbladets kåring af Efterårets Profil i Superligaen i 2019, hvor han optrådte for OB.

