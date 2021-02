FC København henter Lukas Lerager

Den danske landsholdsspiller Lukas Lerager er ny mand i FCK-trøjen. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

27-årige Lukas Lerager kommer til fra Serie A-klubben Genoa, hvor han har spillet regelmæssigt på den centrale midtbane.

- Vi er både glade og stolte over, at en dygtig spiller som Lukas kan se sig selv i vores projekt, selvom han stod med en flot kontrakt i Serie A og muligheder for at blive i udlandet.

- Det er ikke ofte, at en spiller i den alder med stor erfaring og masser af spilletid i gode klubber i Frankrig og Italien vælger Danmark til, men vi har haft gode snakke med Lukas og hans bagland, og vi ser virkelig frem til at få ham ind i truppen og øge konkurrencen yderligere, siger FCK's midlertidige sportslige leder William Kvist.

Lukas Lerager har efter sit ophold i Viborg været i belgisk, fransk og italiensk fodbold, men nu er den stærke midtbanespiller altså tilbage til Superligaen.

- Jeg er utroligt glad for, at det er lykkedes at få den her aftale på plads. Da jeg hørte, at FC København var en mulighed for mig, så kunne jeg mærke, at det var en udfordring, som jeg havde masser af motivation omkring.

- FCK er ikke bare en stor klub i Danmark og Skandinavien, men i høj grad en international klub, siger Lerager, der fik sin fodboldopdragelse i AB og foreløbig er noteret for ti landskampe.

Lukas Lerager får nummer 12 i FC København. Foto: fck.dk

I FC København er han primært udset som en af de to 8'ere foran anfører Carlos Zeca, men han kan også udfylde rollen som 6'er. Træner Jess Thorup har med Leragers ankomst fået forstærkning til den plads, som han allerhelst ville have.

- Med Lukas får vi helt sikkert kvalitet ind i truppen. Han er en dygtig boks til boks spiller med en stor løbekapacitet og gode evner som presspiller, og så han er ikke bange for at komme med i feltet.

- Vi har stærke midtbanespillere i forvejen, men vi har brug for, at der er maksimal konkurrence på alle positioner, og der manglede vi noget centralt på midtbanen, hvor jeg både kan se ham spille som 6'er og 8'er, siger FCK-træneren.

Lukas Lerager får trøje nummer 12 i FC København. Han kommer på en lejeaftale, der under bestemte forudsætninger kan blive gjort til en transfer senere hen.

