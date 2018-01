FC Midtjylland dropper Bendtner-rival

FC Midtjylland har valgt at sætte interessen for Ohi Omoijuanfo på standby.

Ekstra Bladet forstår, at ulvene efter at have revurderet sine alternativer til angrebet har valgt at skubbe den næstbedste målscorer fra Tippeligaen længere ned på ønskelisten.

Ekstra Bladets kilder omkring den norske klub forventer heller ikke, at der bliver en handel i aften.

Beslutningen hænger formentlig sammen med de langstrakte forhandlinger omkring Alexander Sørloths overgang til Crystal Palace.

Det medfører en reel risiko for, at FC Midtjylland får meget lidt tid til at agere på, hvis Sørloth-handlen bliver gennemført - og nok så vigtigt giver det en frygt for at handlen slet ikke bliver til noget.

Derfor kan FC Midtjylland blive tvunget til at agere uden at have sikkerhed for, at Sørloth overhovedet bliver solgt.

Ulvene har derfor skiftet kurs, og kigger nu i en helt ny retning.

