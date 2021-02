FC Midtjylland henter Jonas Lössl i Everton

FC Midtjylland har begået lidt af et transferscoop, som Ekstra Bladet allerede skrev om fredag.

Den danske mester henter landsholdsmålmand Jonas Lössl hjem fra engelske Everton på en kontrakt gældende frem til sommeren 2025, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Lössl, der fylder 32 år i dag, øger dermed konkurrencen om målmandsposten gevaldigt.

Hos mestrene kommer han umiddelbart til at konkurrere om pladsen i buret med 35-årige Jesper Hansen og Mikkel Andersen.

– Vi er sindssygt glade for at få Jonas hjem. Han var jo den første akademispiller i sin tid, og han kender klubben ind og ud. Det er en fantastisk historie og et perfekt match, siger FCM-sportschef Svend Graversen.

Jonas Lössl vender hjem til Danmark og FC Midtjylland. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Lössl selv jubler også over skiftet.

– Det er kæmpe stort at være tilbage i FC Midtjylland. Der så mange mennesker i klubben – både blandt spillere, trænere og ledere – som betyder ekstremt meget for mig, så det giver rigtigt god mening for mig at komme hjem, siger målmanden.

I Everton har danskeren ageret backup for Englands nummer et, Jordan Pickford, og har derfor valgt at rejse hjem i håb om mere spilletid.

Jonas Lössl har en fortid i FC Midtjylland og står i forvejen noteret for 127 Superliga-kampe.

Han skiftede til franske Guingamp i 2014 og har siden da også været i tyske Mainz og engelske Huddersfield, hvor han var fast mand i klubbens enlige Premier League-sæson.

32-årige Lössl har spillet en enkelt landskamp for Danmark, men er en fast del af truppen som gardering for det absolutte førstevalg Kasper Schmeichel.

Nu bejler de igen til AGF-profil