FCK sælger 19-årig spiller

Han spillede seks førsteholdskampe for FC København, men der var lang vej til fast spilletid for det offensive talent Ahmed Daghim. Og derfor har FC København valgt at sælge den 19-årige.

Ny arbejdsgiver er Kolding IF fra 1. division, og her skal Daghim forsøge at få noget fast spilletid.

- Jeg har elsket at være en del af FCK, så det er selvfølgelig også lidt vemodigt at rejse videre. Jeg har været i klubben i 11 år og er stolt af, at jeg fik lov at være med til store oplevelser.

- Jeg vil gerne takke klubben for den mulighed. Jeg er dog sikker på, at det er det rigtige lige nu for mig og min udvikling, at jeg kommer et sted han, hvor jeg kan spille kampe på højt niveau og tage det næste skridt.

- Kolding er en virkelig god klub, og jeg glæder mig meget til at komme i gang der, siger Ahmed Daghim til klubbens hjemmeside.

William Kvist fortæller om salget.

- Ahmed er en talentfuld spiller, men han har stadig et stykke vej, før han ville blive kandidat til fast spilletid hos os.

- Derfor giver det rigtig god mening for alle parter, at han nu skifter til en velfungerende 1. divisionsklub som Kolding, hvor han får mulighed for at bygge sig op stille og roligt.

I 2020 var Ahmed Daghim udlejet udlejet til norske HamKam - uden at det kastede så mange minutter af sig.

