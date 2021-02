FCM henter endnu en brasilianer til venstre back

Det danske mesterhold FC Midtjylland henter den brasilianske venstreback Ailton Ferreira Silva i Stuttgart på en kontrakt, som gælder sæsonen ud.

Det oplyser FCM i en pressemeddelelse.

FCM råder i forvejen over hans landsmand Paulinho, som været sikkert førstevalg i FCM-forsvarets venstreside i et par sæsoner.

Nu får han altså konkurrence af Ailton Ferreira Silva.

- Han har nogle åbenlyse spidskompetencer i det offensive spil med sine indlæg og hovedstød på standarder, siger Svend Graversen, sportschef i FCM.

- Det er et etableret navn, vi har hentet ind på en korttidskontrakt. Det er en god mulighed for at se hinanden an.

Ailton skal skabe den konkurrence og bredde på positionen, som ellers ville komme til at mangle efter udlejningen af Nikolas Dyhr til AC Horsens.

Den offensivt indstillede back kom til Stuttgart i 2017 fra Fluminense i hjemlandet.

Tiden i Tyskland har været afbrudt af lejeophold hos henholdsvis Estoril og Braga i Portugal samt senest Qarabag Azerbajdsjan. Nu ser han frem til at spille med om titler i Herning.

- Klubben er i gang med et stort og spændende projekt både nationalt og i Europa, og det glæder jeg mig til at blive en del af. Vi skal vinde titler. Det er det vigtigste for mig, klubben og fansene, siger Ailton i pressemeddelelsen.

