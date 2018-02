Fischer sagde nej til europæisk storklub: Derfor blev det FCK

PARKEN (Ekstra Bladet): Han fik en stjernes velkomst.

’Velkommen Fischer’ stod der på det banner, der prydede det bord, hvor han præcis kl. 16 onsdag eftermiddag tog plads sammen med manager Ståle Solbakken.

På tv-skærmene i presserummet i Parken kørte velkomstvideoen i loop, og der var tæt på udsolgt på stolerækkerne.

Jo, der var stolthed i FC København over, at det er lykkedes at hente Viktor Fischer til hovedstaden, og når man har betalt lige over 20 mio. kr., skal han også præsenteres med et brag.

Superligaen har fået en ny stjerne, og Ståle Solbakken levede med, at den 23-årige landsholdsspiller kom med et halvt års forsinkelse.

FCK-bossen forsøgte allerede i sommer at lokke Fischer hjem, men dengang valgte han Mainz 05.

Det blev ikke til mange minutter i Bundesligaen, og da nordmanden så, at Fischer var bænket 90 minutter i den første kamp efter jul, begyndte han for alvor at tro på det.

Han sendte sms’er til Fischer, og de var med til at overbevise offensivspilleren om, at FCK skulle være næste skridt.

- Jeg fik nogle meget overbevisende beskeder fra Ståle, og det var kun med til at styrke troen på, at FCK var det rigtige.

- Da jeg kom tilbage fra juleferie, var jeg klar til at tage kampen op i Mainz, men lynhurtigt kunne jeg mærke, at det ikke ville komme til at forandre sig. Og så var jeg ikke længere i tvivl om, at det skulle være FCK, siger Viktor Fischer.

Viktor Fischer skal fremover tørne ud for FCK. Foto: FCK.dk

Der var også andre muligheder, men ingen var så insisterende som københavnerne og havde lagt samme plan.

Og selv om han får en løn i absolut Superliga-topklasse, har han ædt en markant lønnedgang ved at tage hjem. Men det var ikke bankrådgiverne, der fik lov at bestemme.

Det gjorde mavefornemmelsen, og den sagde København.

- Det var med FCK, at jeg havde den bedste fornemmelse i maven i forhold til spilletid og i forhold til at komme i gang igen.

- Her har jeg en fornemmelse af, at der bliver troet på mig - også inden jeg har fået lov at bevise mig. Det var vigtigt for mig. Jeg får tid, og Ståle giver det tid, også selv om der kommer en svipser eller to.

- Det var afgørende i sidste ende, siger århusianeren, der på mange måder er det perfekte match med FCK. I hvert fald personlighedsmæssigt.

Viktor Fischer kan allerede være med mod Brøndby søndag. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

Viktor Fischer har den der positive arrogance, som de taler så meget om i mesterklubben.

Den manglede spilletid i først Middlesbrough og siden Mainz 05 har heller ikke fået ham til at tvivle på egne evner, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger tvivlede hans tidligere arbejdsgiver Ajax heller ikke på dem.

Den hollandske storklub havde en føler ude, men Viktor Fischer afviste selv på et tidligt tidspunkt at vende 'hjem' til Amsterdam.

Det er hjemme i Danmark - i København - at han skal sparke gang i den karriere, der tegnede så lovende, da han som teenager brød igennem i Ajax-trøjen.

- Du kan sagtens have en stærk psyke og ikke lykkes alligevel. Det drejer sig om at blive ved og ved med at tro på det. Ligesom jeg gør nu.

- Jeg bliver ved med at forsøge, indtil det lykkes, og jeg tror på, at det bliver nu i FCK, siger Viktor Fischer, der har fået en kontrakt på fem år i den danske hovedstad, hvor han nu er den største stjerne.

***

Slut med at drømme

- Det er fedt! Jeg er rigtig glad for skiftet og har den rigtige følelse i maven. Det er den følelse, jeg er gået efter, og jeg er bare klar til at spille fodbold igen, siger Viktor Fischer. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

Da han var dreng, havde han masser af drømme. Som man nu har i den alder.

Viktor Fischer drømte om de største fodboldadresser i Europa, men nu er den 23-årige kantprofil stoppet med at drømme.

- Når du bliver ældre, kommer realiteterne. Så jeg drømmer ikke om noget længere. Jeg har kun et mål om at blive så god, som jeg tror på, at jeg kan blive.

- Så må vi se, hvad det kan ende med, siger Viktor Fischer, der havde visse overvejelser i forhold til at tage hjem til Danmark allerede nu:

- Da jeg var yngre, var drømmen en anden, men den må glide til siden på et tidspunkt, og man må se realiteterne i øjnene. Det her er det klart bedste på nuværende tidspunkt og en stor mulighed, som jeg ikke kunne lade passere.

- Det handler om at være i nuet. Det var jeg ikke så god til, da jeg slog igennem som ung.

Det var en glad Viktor Fischer, som troppede op til pressemødet i Parken. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Selv om han ikke drømmer længere, har den dyrtindkøbte FCK’er et håb om både VM og at komme til udlandet igen.

- Jeg vil meget gerne med til VM, men det er ikke sandt, at det er den primære motivation for skiftet.

- Og jeg er ikke taget hjem med det formål, at jeg skal til udlandet. Jeg er kommet hjem med det formål at komme til at spille igen.

- Jeg tror på, at jeg er god nok til at spille uden for Superligaen, men vejen bliver ved at vise, at jeg er bedre end de andre i Superligaen.

***

Kun én dansk klub kunne lokke

Han er fra Aarhus og har spillet i både AGF og FC Midtjylland, men der var kun én klub, der kunne lokke ham hjem til Danmark.

- FCK var den eneste danske klub, der kunne få mig til at komme hjem nu. Det er den største og mest attraktive klub herhjemme, og så er der byen.

- Min kæreste og jeg ser meget frem til at bo i København, og det bliver fedt at få Parken som hjemmebane. Jeg synes, at det taler for sig selv, siger Viktor Fischer, der kan få debut allerede søndag mod Brøndby.

- Jeg er klar til at spille, og jeg håber også, at jeg spiller. Jeg vil rigtig gerne spille den kamp, og første mål for mig i FCK er at vinde mod Brøndby og komme videre i pokalturneringen.

Manager Ståle Solbakken ser ham primært som venstrekant, men Viktor Fischer kan også få en rolle som hængende angriber på nordmandens hold.

Ståle og Fischer om Fischer mod Brøndby:



Derfor skifter Fischer til FCK: 'Jeg har savnet at spille'

