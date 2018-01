Først ville Bordeaux have Bendtner - nu går de efter landsholdskollega

Der har i dette vindue eftersigende været interesse for den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite i særligt Bundesliga-klubberne Werder Bremen og Wolfsburg, men nu lokker den franske Ligue 1 angiveligt angriberen.



Det skriver det franske medie RMC, som peger på, at Lukas Leragers Bordeaux skulle være på nippet til at lukke en aftale med Braithwaite, som derfor muligvis kan vende tilbage til den liga, han spillede i før skiftet til engelsk fodbold og Middlesbrough i sommer.



Før da spillede den tidligere EfB-forward for Toulouse.



Interessen for den danske angriber er dog ikke ny. Tidligere har klubben på rygtebasis forsøgt at hente Braithwaite til det eftertragtede vinområde i Frankrig, hvor det altså ikke var lykkes.



Den forstørrede Bordeaux-interesse for Braithwaite skulle også hænge sammen med, at man ikke har kunne hente en anden dansk angriber til klubben, nemlig Rosenborgs Nicklas Bendtner, der lader til at blive i Norge.Martin Braithwaite har i denne sæson spillet 18 kampe i den næstbedste engelske række, hvor det er blevet til fem scoringer og to assister, og en transfer kan måske være med til at få ham tættere på en VM-udtagelse.

