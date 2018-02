Guld-rival forpurrede Brøndby-stjernes Premier League-skifte

Det var indirekte FC Midtjylland, der var årsagen til at Frederik Rønnows skifte til Crystal Palace faldt på gulvet.

For Brøndby rettede blikket mod rivalerne i toppen, da de forsøgte at finde en hurtig løsning, der kunne lukke hullet efter Frederik Rønnow

Ekstra Bladet forstår på flere kilder med indsigt i sagen, at Brøndby spurgte efter muligheden for at hente Jesper Hansen ind som afløser.

- Det blev blankt afvist, fordi det var så sent i vinduet, og derfor kom det ikke en gang til forhandlinger, siger en højt placeret kilde i FC Midtjylland.

Crystal Palace kastede snøren ud Frederik Rønnow i et desperat forsøg på at hente en målmand ind på deadline-dag. London-klubben valgte at droppe interessen for Getafes Vicente Guaita, fordi Madrid-klubben forlangte målmandens frikøbsklausul på 52,5 millioner kroner indløst.

Premier League-klubben bød derfor i sidste øjeblik 40 mio. kr. for Brøndby-målmanden. De kom så vidt i processen, at Frederik Rønnow blev opført på en særliste hos det engelske forbund over mulige overgange efter deadline onsdag ved midnat.

- Buddet kom så sent, at det blev urealistisk at få tingene til at hænge sammen. Det var en alvorlig udfordring, og den viste sig også at være større, end der kunne magtes at få en erstatning ind, sagde sportsdirektør Troels Bech torsdag.

- Havde vi fundet den rigtige afløser, så er jeg sikker på, det havde været en mulighed, at Frederik var skiftet, men det havde ikke været en mulighed at stå markant svækket i forhold til forårets kampe, forklarede han.

Det er anden gang, at Frederik Rønnow har oplevet en deadline-gyser omkring Crystal Palace.

I sommer balancerede Brøndby-målmanden også på kanten af et skifte til Premier League-klubben. Dengang var det også tidsfaktoren omkring muligheden for at hente en afløser, der fik Brøndby til at sige nej.

