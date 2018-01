Hjulsager skifter til Granada på en lejeaftale

Andrew Hjulsager skal forsøge at komme på græs hos Granada i Spaniens næstbedste række i resten af sæsonen.

Onsdag meddeler klubben, at den er blevet enig med Celta Vigo om at leje den danske offensivspiller.

Andrew Hjulsager var en stor superligaprofil, da han for et år siden blev solgt fra Brøndby til Celta, men opholdet i det spanske har indtil videre ikke været nogen succes for Hjulsager.

Andrew Hjulsager (tv.) skifter til Grenada på en lejeaftale, der gælder for resten af sæsonen. Foto: Philip Oldham/Ritzau Scanpix

I alt har 23-årige Hjulsager fået 11 kampe for Celta, heraf ni i den bedste spanske liga.

Celta har også danskerne Daniel Wass og Pione Sisto i truppen samt den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor.

Granada, der rykkede ned fra den bedste række i sidste sæson, ligger aktuelt nummer otte i Segunda Division.

