Jagter Bendtner: 'Vi arbejder på det'

Rosenborg og Nicklas Bendtner har gjort alt, hvad de kan for at fortælle, at den danske angriber også bliver i klubben efter vinterens transfervindue.

Alligevel bliver den 30-årige dansker rygtet væk, og franske Bordeaux spøger som en hed bejler. Nu bekræfter franskmændenes manager, at han har et godt øje til danskeren.

- Jeg kender ham godt. Når man gør noget forkert, og man er 22-23 år gammel, så hænger det ved som en etiket bagefter, og det kan være svært at komme af med igen, siger Poyet til Sud Ouest.

- Jeg vil ikke sige, at det har forandret sig totalt, for jeg ved det ikke, men det er en anden person nu. Han er blevet en mand, siger Gustavo Poyet.

- Det er ikke nemt. Januars transfervindue er kompliceret, og når det gælder topspillere, skal man betale meget, for ellers får man kun spillere, der ikke får spilletid. Men vi prøver, og vi arbejder på det, det kan jeg fortælle dig, lyder det fra Poyet.

Bordeaux-træneren fra Uruguay, der selv var topspiller i Premier League for Chelsea og Tottenham fra til 2004, fortæller derudover, at telefonen er varm.

L'Equipe afslørede interessen for Nicklas Bendtner tidligere på tirsdagen. Ekstra Bladet forstår på kilder i Frankrig, at franskmændene har sendt første tilbud af sted til Rosenborg.

Nordmændene skal overveje sine muligheder nøje. De har blot et døgn tilbage til at sælge, men der er masser af tid til at finde en afløser, fordi det norske transfervindue holder længe åbent. Det udnyttede Rosenborg da de kaprede Nicklas Bendtner i starten af marts 2017.

Rosenborg har allerede linet sin gamle topscorer Alexander Søderlund op, og det er kun et spørgsmål om tid før hans overgang fra St. Etienne bliver effektueret.

Nicklas Bendtner har haft en god sæson i Rosenborg, men måske bliver hans første også den sidste. Foto: All Over

Nicklas Bendtner er brandvarm i Bordeaux, men franskmændene erkender, at det bliver svært. Foto: All Over Press/Astrid M. Nordhaug

I front har Bordeaux i øjeblikket den 20-årige brasilianer Malcolm, der med otte mål kun ligger en enkelt scoring efter milliard-teenageren Kylian Mbappe fra PSG på topscorerlistens 12. plads.

Inden natten til torsdag skal Gustavo Poyet have købt en angriber, hvis traditionsklubben skal finde den frelser, der skal holde klubben i den sjove ende.

Foreløbig ligger man efter sidste sæsons sjetteplads blot nummer ni, men med seks point til nedrykning er man tættere på bunden end toppen, hvor Monaco på den Europa-givende fjerdeplads ligger 18 point foran.

Tidligere har Middlesbroughs danske angriber Martin Braitwaite været i spil i Bordeuax, ligesom Diafra Sakho og Aleksandar Mitrovic bliver nævnt som emner i klubben.

Bendtner på ferie



A post shared by Nicklas Bendtner (@bendtner14) on Dec 23, 2017 at 7:56am PST

I starten af januar blev Bendtner rygtet til Tyrkiet, fordi danskeren holdt nytår her, men det grinede Rosenborg blot af og senere på måneden har heller intet tydet på en handel.

- Ting sker hurtigt i fodbold, men signalet er, at han har stor lyst til at være her, og vi har stor lyst til at have ham. Jeg bliver meget overrasket, hvis der sker noget andet. Det er definitivt et godt tegn, at han stortrives hos os. Foreløbig føler jeg mig tryg i troen på, at han bliver, sagde træner Kåre Ingebrigtsen midt i januar til Adresseavisen.

Nicklas Bendtner blev topscorer i den norske Eliteserie med 19 scoringer i sidste sæson. Rosenborg åbner den nye sæson 11. marts mod Sarpsborg og foreløbig har danskeren imponeret ved at mere end almindelig fit.

