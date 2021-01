Kæmpe scoop: FCM shopper i Premier League

Jesper Hansens karriere lakker mod enden, men FC Midtjylland er på vej til at sikre sig fremtidens førstevalg.

Den 31-årige Everton-målmand Jonas Lössl er på vej til ulveland, erfarer Ekstra Bladet.

Jonas Lössl forlod FC Midtjylland i 2014 for at søge lykken i franske Guingamp. Det var en fuldtræffer som siden førte ham til Mainz for en kort stund inden Huddersfield og Premier League blev destinationen.

Efter nedrykningen fra Premier League med Huddersfield lokkede Everton med en guldrandet aftale, som dog aldrig blev det store sus rent sportsligt.

Den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford stod i vejen og selv om han leverede til tider tvivlsomme præstationer så blev det aldrig Jonas Lössls chance.

Siden Carlo Ancelotti tog over i Liverpool-klubben har Jonas Lössl været helt ude i kulden og senest er den tidligere FCK-keeper Robin Olsen blevet hentet ind fra Italien.

Det har åbnet døren for Lössl, der har brugt den seneste tid på at komme overens med Everton om en aftale for at rive kontrakten over. Det betyder også at FC Midtjylland lander den erfarne keeper kvit og frit.

Endnu mangler ulvene at blive enig med Jonas Lössl om de nærmere detaljer i aftalen som kontraktlængde, men det beskrives som en formalitet i det store billede.

Jonas Lössl vender retur til FC Midtjylland for at styrke sine muligheder i forhold til EM til sommer og for på sigt at overtage pladsen mellem stængerne efter Jesper Hansen, der fylder 36 år om to måneder og er begyndt at trækkes med lidt små skavanker.

Det blev kostbart i Champions League, da FC Midtjylland i en række kampe måtte stille op uden sit absolutte førstevaæg mellem stængerne.

