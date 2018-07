Keeper-kabalen: Schmeichel eller FCK'er kan ende i italiensk storklub

Liverpool er på jagt efter en ny målmand. Som nogle måske kan huske havde deres nuværende førstevalg mellem stængerne, Loris Karius, en lidt uheldig optræden i sidste sæsons Champions League finale.

Derfor har Jürgen Klopp udset sig en ny sidste skanse, og han er godt og grundigt lun på Romas brasilianske målmand, Alisson, der netop har vogtet målet for sydamerikanerne ved VM.

Romas sportsdirektør bekræfter ifølge Ritzau, at en handel med Liverpool er snublende nær.

- Vi har ikke afsluttet noget endnu. Men det er sandt, at forhandlingerne er fremskredne, og at han er derovre nu.

- Når der kommer et lukrativt tilbud, så er man nødt til at overveje det. Vi har set på fordele og ulemper og valgt at snakke med Liverpool, siger sportsdirektør Monchi ifølge Romas Twitter-profil.

Hvis Allison lander i Liverpool, efterlader det selvsagt en ledig plads hos Roma, og her nævnes Kasper Schmeichel som en af de kandidater, hovedstadsklubben lurer på.

Rygter om Kasper Schmeicel til Roma fik allerede vinger i starten af juli, da Sky Sports skrev om det. Her blev Chelsea også meldt interesseret, og det har virket som om, at det er London-klubben, der har vist størst interesse for den danske målmand.

Schmeicel skulle dog stadig være på blokken i Roma. Det skriver Football Italia.

Robin Olsen er på blokken

Kasper Schmeichel er dog ikke den eneste skandinaviske landsholdsmålmand, der bliver nævnt i sammenhæng med Roma - og det er ikke Norges Rune Jarstein, vi taler om.

Robin Olsen i aktion for FC København. Foto: Jens Dresling

Det er i stedet FC Københavns Robin Olsen, der også markerede sig med et stærkt VM for Sverige.

Ifølge Corrier Dello Sport er Robin Olsen andetvalget på Romas liste, hvor Paris Saint-Germains Alphonse Areola skulle være førsteprioriteten.

Det italienske medie mener, at Areola kan erhverves for 25 millioner euro, mens FC København kun skal have det halve for Robin Olsen - hvilket stadig ville være et voldsomt imponerende salg i forhold til, hvor længe det har stået klart, at FCK og Olsen har haft en aftale om at sælge ham.

Det virker dog sandsynligt, at Olsen har overhalet Areola indenom som Romas topprioritet.

Sky Sport Italia melder også, at det er FC København-målmanden, der er tættest på pladsen i Roma-målet lige i øjeblikket. Romas sportsdirektør, Monchi, har da også på et pressemøde forholdt sig til rygtet om Robin Olsen.

- Robin Olsen er et emne, men han er ikke det eneste. Vi tager det roligt uden at stresse.

Om Olsen, Schmeichel eller en helt tredje skal pakke tasken og rejse til Rom, finder vi formentlig først ud af, hvis Liverpool som forventeligt skriver under med Allison og sætter gang i den europæiske målmands-lavine.

