Landet i FCK: Sender kaos-sviner

Lukas Lerager forklarer, at en årsag til skiftet til FC København var en masse kaos i Genoa

Eksperten afslører: Det absolut bedste midtbane-kup

Lukas Lerager er vendt hjem til dansk fodbold efter fire og et halvt år i udlandet.

Landsholdsbobleren er på transfervinduets sidste dag blevet udlejet til FC København på en lejeaftale, der på et senere tidspunkt kan blive til en permanent aftale.

I løbet af de seneste uger har flere udenlandske klubber som Torino, Newcastle og Brentford ellers også været meldt interesserede, men i sidste valgte Lukas Lerager altså at rykke til FC København.

Og i et interview med FCK TV forklarer den 27-årige midtbanespiller, at det blandt andet skyldes et kaos i Genoa.

- Man kan altid spørge, hvornår det er det rette tidspunkt at vende tilbage Og folk kan spørge: 'hvorfor gider han tilbage?'. Det gider jeg, fordi jeg gerne vil FCK, og FCK virkelig gerne ville mig. I sidste ende var det ikke så svært et valg, i og med at jeg følte, FCK strakte sig langt. Jeg kunne sgu ikke sige nej til det.

- Jeg kommer hjem til bedre faciliteter. Jeg kommer hjem til en organisation, der er styr på. Og undskyld Genoa, men noget, jeg har været træt af hernede, er en masse kaos, som jeg godt kan navigere i, men i sidste ende bliver man træt af det, siger Lukas Lerager til FCK TV.

Lukas Lerager, 27 år, kom til Genoa i foråret 2019, og i hver sæson måtte klubben kæmpe for at sikre overlevelse i Serie A.

Undervejs nåede den danske midtbanespiller også at have hele seks forskellige trænere - Cesare Prandelli, Aurelio Andreazzoli, Thiago Motta, Davide Nicola, Rolando Maran og Davide Ballardini.

