Lyngby sælger offensivspiller

Konkurstruede Lyngby BK har fået nogle tiltrængte penge i kassen. I bytte for dem har de kongeblå måttet give slip på offensivspilleren Kristoffer Larsen, der som ventet vender hjem til norsk fodbold og Sarpsborg 08.

26-årige Kristoffer Larsen har underskrevet en to-årig kontrakt med de norske bronzevindere.

- Kristoffer har været et positivt bekendtskab for Lyngby Boldklub både på og uden for banen, men han har i efteråret ikke fået den mængde spilletid, som han og vi forventede. Kristoffer har nu fået muligheden for at vende hjem til Norge og til Sarpsborg, hvilket er en god mulighed, som vi ikke har villet stå i vejen for her et halvt år før kontraktudløb. Vi ønsker Kristoffer al muligt held og lykke i fremtiden, siger cheftræner Thomas Nørgaard til klubbens hjemmeside.

Kristoffer Larsen noterede sig for 48 kampe for Lyngby BK.

Se også: FCK slår storhold: Drømmekamp af nyindkøb