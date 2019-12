Målræv dropper Juventus

Den kroatiske angriber Mario Mandzukic skifter fra Juventus til Al-Duhail i Qatar.

Det oplyser Al-Duhail, som er det aktuelle tophold i Qatar, på Twitter.

Lokale medier skriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at den kroatiske målræv har skrevet under på en aftale på to og et halvt år.

Der er ikke givet nærmere detaljer om klubskiftet.

The Croatian Mandzukic Professional In AlDuhail Ranks https://t.co/Vs5IyiRhGK pic.twitter.com/3zglsOzZ3g — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) 24. december 2019

33-årige Mandzukic har ikke været i aktion for det italienske storhold, siden Maurizio Sarri tog over som træner i juni.

I Al-Duhail kommer han til at spille sammen med sin tidligere Juve-holdkammerat Medhi Benatia.

I sin tid hos Juventus, hvor Mandzukic ankom i 2015, har han blandt andet vundet fire titler i den italienske serie A, tre italienske pokaltitler, og han var en del af holdet, der tabte Champions League-finalen i 2017.

Ved VM i 2018 spillede Mandzukic en hovedrolle på det kroatiske landshold, da han med den afgørende scoring i semifinalen mod England sendte holdet i finalen, som Kroatien tabte til Frankrig. Han stoppede efterfølgende på landsholdet.

Mandzukic har tidligere spillet i blandt andet Bayern München og Atlético Madrid.

Al-Duhail havde tidligere navnet Lekhwiya. Her var Michael Laudrup træner fra 2014 og frem til sommeren 2015.