Michael Laudrup vinder pris som det største danske sportsnavn i 125 år

Fodboldspilleren Michael Laudrup blev lørdag kåret som det største sportsnavn i de seneste 125 år.

Det skete i anledning af Danmarks Idrætsforbunds (DIF) 125-års jubilæum.

En jury havde på forhånd udpeget 125 nominerede atleter fra 35 sportsgrene, og de repræsenterer hvert eneste årti siden DIF's grundlæggelse i 1896.

Feltet blev skåret ned til otte nominerede i DIF og DR's liveshow lørdag aften, og herefter var det seerne, der stemte om det endelige resultat.

Kronprins Frederik overrakte sammen med DIF's formand, Hans Natorp, prisen til den tidligere landsholdsstjerne.

- På den ene side er jeg fantastisk stolt over at have fået prisen, og at folk har stemt på mig.

- På den anden side synes jeg ikke, at man kan lave det her til en konkurrence, sagde Laudrup på scenen kort efter sin kåring, hvilket blev fulgt op af langvarige klapsalver.

57-årige Michael Laudrup vandt i sin aktive karriere syv nationale titler - fire med FC Barcelona samt en med både Real Madrid, Juventus og Ajax.

Han scorede 37 mål i 104 landskampe for Danmark og blev kåret til årets fodboldspiller i Danmark i både 1982 og 1985.

I 2006 vandt Laudrup Dansk Boldspil-Unions pris som den bedste danske fodboldspiller nogensinde.

Laudrup var i det sidste afgrænsede felt af nominerede oppe mod sejleren Paul Elvstrøm, svømmeren Ragnhild Hveger, fodboldspilleren Peter Schmeichel, løberen Wilson Kipketer, roeren Eskild Ebbesen, tennisspilleren Caroline Wozniacki og badmintonspilleren Viktor Axelsen.

Laudrup fremhævede i sin takketale flere af sine idoler og sportskolleger. Det var blandt andre speedwaykøreren Ole Olsen, badmintonspilleren Lene Køppen og højdespringeren Jesper Tørring.

- Og i 1990'erne fik Anja Andersen og kompagni mig til at vælge at se damehåndbold frem for herrefodbold, sagde Laudrup blandt andet og tilføjede:

- Det er synd, at Caroline ikke er født 25 år tidligere, for så havde jeg ikke behøvet at holde med Björn Borg i 1970'erne.

Sportsgrene som kørestolsrace, speedway, moderne femkamp og para-bordtennis er nogle af de sportsgrene, der var repræsenteret blandt de 125 oprindeligt nominerede.