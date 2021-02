Ondt i hele kroppen over det

I begyndelsen af året fik Lasse Schöne revet sin kontrakt med italienske Genoa over.

Midtbanespilleren har derfor stadig tid til at finde en klub, hvor han kan vise sig frem inden sommerens EM-slutrunde.

Ekstra Bladet talte i mandagens transferstudie med landstræner Kasper Hjulmand om 34-årige Schönes situation.

- Han er ikke fanget af det her vindue, men det er klart, at Lasse.. altså jeg havde simpelthen ondt i hele kroppen, da jeg snakkede med ham, da han var ude for det sidst i september måned og var lige pludselig ikke på holdkortet, siger Hjulmand.

Landstræneren ærgrer sig over Schönes situation. Foto: Lars Poulsen

- Det var virkelig grimt, synes jeg, og jeg havde ondt af ham.

Hjulmand taler desuden om Lasse Schönes EM-muligheder, mens landstræneren også sender et budskab til alle danske spillere.

