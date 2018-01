Over 100 millioner for topscorer - FCM går efter vild transfer-rekord

FC Midtjylland forsøger at afværge en vinter-transfer til Alexander Sørloth.

Men vælger Crystal Palace at optrappe jagten på den norske bomber, så har Superligaens tophold ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu fastsat en pris internt, som udløser et ja.

15 millioner euro!

112,5 millioner kroner...!

Ulvene vil have en sum, der ikke alene vil være transfer-rekord for en dansk klub. De vil formeligt smadre FCK's rekord fra Andreas Cornelius' overgang til Cardiff på 75 mio. kr. ved at overgå den pris med 50 procemt.

FC Midtjylland forsøger at lukrere på, at Crystal Palace er desperate efter en angriber. London-klubben har to gange inden for få dage budt på nordmanden.

Fra syv mio. euro til ti mio.

En prisstigning på mere end 40 procent.

Følger Crystal Palace det mønster, så kan prisen hurtigt komme op på de ønskede 15 mio. euro.

Et andet vigtigt element skal forbedres, hvis ulvene skal tilsidesætte guld-ambitionerne og tage guldet i kolde kontanter.

De to første bud fra englænderne har kun ligget på fem mio. euro kontant. Resten af beløbet har været bundet op på præstations-betingede elementer. Tilmed på betingelser som ikke virker særligt realistiske set med FCM-øjne.

Crystal Palace skal være villige til at lægge langt flere penge i kontanter for, at handlen bliver en realitet.

Alexander Sørloth skiftede i sommer fra Groningen for tre mio. kr.

