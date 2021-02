Privatflyet alle taler om

Et drilsk FCK-tweet har fået tilhængerne til at gå på flyjagt

Det er ikke nogen hemmelighed, at FC København har et godt øje til Genoas midtbanespiller Lukas Lerager.

Som Ekstra Bladet skrev tidligere mandag, har klubberne forhandlet i et stykke tid, mens FCK og Lerager allerede søndag blev enige om de personlige forhold.

Lukas Lerager synes tæt på FCK. Foto: Ritzau Scanpix

Det har lignet den sædvanlige kamp mod tiden, inden januarvinduet smækker i, mens FCK-tilhængerne fik fornyet tro på en sen forstærkning, da klubben sent mandag eftermiddag offentliggjorde et tweet, der næsten kun kan tolkes som om en ny spiller skal hentes til Parken.

'Det er da i grunden dejligt vejr til en flyvetur', lyder teksten, som ledsager af optagelserne af et solbeskinnet privatfly.

Siden er der blevet holdt godt øje med Flightradar24, hvor man kan se, at et Cessna-fly landede 17.36 i Genoa.

Så nu venter FCK-folket på, at Lukas Lerager bliver fløjet tilbage til København.

LIVE

Det kræver dog at klubberne kan blive enige om en endelig aftale.

Hidtil har italienernes pris på 26,2 mio. kroner spændt ben. Den hårdknude håber FCK at løse med en manøvre, hvor man lejer Lukas Lerager med en garanti for et køb efter et eller halvandet år.

