Rekordbud på AGF-profil: Kan blive dyreste indkøb nogensinde

AC Horsens er parat til at betale fire mio. kr. for hurtige Kasper Junker, der lige nu har svært ved at få spilletid i Aarhus

AC Horsens kigger nordpå ad E45 i forsøget på at løse klubbens angriber-problem.

Manager Bo Henriksen har set sig lun på AGF's hurtigløber Kasper Juinker, som han er den rette mand for De Gule.

Og østjyderne mener det seriøst.

Ekstra Bladet forstår, at AC Horsens har smidt et rekordbud på AGF-angriberen på fire mio. kroner. Det vil gøre Kasper Junker til det dyreste indkøb i klubbens historie, såfremt De Hvide slår til.

Kritikerne har stået i kø blandt AGF-tilhængerne i forhold til især Kasper Junker, der scorer for få mål i forhold til den position han spiller helt i front.

Junker indledte sæsonen som førstevalg i front, men han er de seneste fire kampe røget ud på bænken, mens Mustapha Bundu og Jens Stage er blevet forsøgt helt fremme. Og netop de to har vist større træfsikkerhed end Kasper Junker, der blot har scoret to gange i år.

AC Horsens satser på, at AGF lytter til kritikerne og lader den rappe angriber gå.

Klar til rekordhøj sum

For at hjælpe beslutningen på vej lokker de med fire miio. kr. i overgangssum. Bo Henriksen har tjent masser på spillersalg det seneste år, hvor Jesse Joronen, Alexander Ludwig, Ayo Simon Okosun og Bubacarr Sanneh alle har foret pengekassen på Langemarksvej.

Det betyder, at klubben har mulighed for at betale en rekordhøj overganssum.

AGF's sportschef Peter Christiansen er kendt for at være en af de mest grundige i Danmark, og han vil under normale omstændigheder være i stand til at finde en klasse-afløser for Kasper Junker.

Spørgsmålet er bare om buddet kommer så sent, at AGF ikke kan hente en erstatning i tide. For et salg af Kasper Junker betyder, at Mustapha Bundu er eneste angriber i truppen.

Og det bliver AGF's store dilemma på deadline-dag.

