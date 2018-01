Solbakken om fortvivlet Toutouh: 'Jeg troede ikke, at jeg skulle se ham igen'

PARKEN (Ekstra Bladet): Da Ståle Solbakken onsdag middag vendte hjem fra Dubai, ventede en på ham på FCK’s træningsanlæg på Frederiksberg.

Youssef Toutouh var ikke med københavnerne på træningslejr, fordi han havde fået fri til at finde en ny klub. Men mod forventning er det ikke lykkedes, og midtbanespilleren var derfor mødt op på anlægget for at få en snak med Solbakken.

- Jeg har talt længe med Youssef i dag, og det var en lidt fortvivlet dreng, som ventede på mig på 10’eren (FCK’s træningsanlæg, red.).

- Han havde behov for at snakke med mig og høre, hvad jeg mente og tænkte om ham nu, siger Solbakken, der egentlig havde taget afsked med den 25-årige midtbanespiller, før FCK-truppen tog på træningslejr.

- Alt var lagt til rette. Vi har ikke været standhaftige på prisen, og han tog ikke med til Dubai, så han kunne besøge andre klubber.

- Jeg havde ikke forudset denne situation. Vi havde krammet og sagt farvel, og jeg troede ikke, at jeg skulle se ham igen, men han stod og ventede på mig, siger FCK-manageren.

Youssef Toutouh har endnu ikke fundet sig en ny klub, men nu kan han måske være en del af Ståles planer igen. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Planen var, at Toutouh skulle have været solgt i sommer, men et formdyk betød, at de interesserede klub faldt fra. FCK har siden sænket prisen, men stadig ikke fundet en køber.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kræver klubben kun 1,5 mio. kr. for Toutouh, men ingen har hidtil villet betale.

- Jeg har et godt forhold til Youssef. Han er en fantastisk fyr og har gjort meget godt for FCK. Jeg ønsker ham bare det bedste.

- Men er han nu igen en del af planerne?

- Det diskuterede vi lidt. Vi har fået talt om situationen og må finde ud af, hvad vi gør, siger Ståle Solbakken.

Youssef Toutouh, hvis aftale med FCK udløber med udgangen af denne sæson, kan fortsat skifte til eksempelvis Norge og Sverige, hvor transfervinduet ikke lukker 31. januar.

