Stjernen bønfalder FC Midtjylland: Sælg mig nu

Bubacarr Sanneh ser et skifte til Anderlecht som en kæmpe mulighed og tigger om at blive solgt

HERNING (Ekstra Bladet): Anderlecht vil ikke slippe drømmen om Bubacarr Sanneh, og op til FC Midtjyllands Europa League-kamp mod The New Saints har belgierne nu hævet deres bud på FCM-klippen til 45 mio. kr., men ulvene har afvist.

Og mestrene bliver nu presset på de indre linjer – for spilleren selv toner nu rent flag og bønfalder ulvene om at få lov til at gå.

- Jeg har fået at vide, at klubben ikke ønsker at sælge mig, fordi jeg er en meget vigtig spiller. Det er dejligt at vide, men jeg føler, at klubben efter købet af Alexander Scholz har så stor kvalitet i truppen, at det er muligt at lade mig gå.

- Derfor har jeg nærmest bønfaldt klubben om at slippe mig, siger Bubacarr Sanneh til Ekstra Bladet.

Gambianeren har på nærmest sensationel vis taget skridtet op siden sit vinterskifte fra AC Horsens. FCM-boss Claus Steinlein beskriver Bubacarr Sanneh som en kopi af Uche Okechukwu, der dominerede stort for Brøndby i starten af 1990’erne.

FC Midtjylland står i en stærk forhandlingsposition, fordi klubben har tjent mere end 150 mio. kr. på spillersalg i år. Samtidig vurderer klubbens sportslige ledelse, at gambianerens markedsværdi vil stige i et europæisk gruppespil, hvis AC Milan eller Arsenal eksempelvis kommer op af hatten.

Bubacarr Sanneh ser ikke tingene sådan.

- Under hele mit ophold i Danmark har min familie været afhængige af min hjælp økonomisk. Jeg sørger for mine forældre og syv søskende hjemme i Gambia, og når jeg har gjort det, har jeg ikke meget tilbage til mig selv.

Enestående mulighed

- Sådan har det været i fire år nu. Derfor er muligheden i Anderlecht enestående for mig – både sportsligt og økonomisk.

- Jeg har forsøgt at holde det for mig selv, fordi jeg godt ved, at jeg har en kontrakt med FC Midtjylland, som jeg er bundet til. Men jeg har indset, at det her er så stor en mulighed, at jeg ikke kan slippe den. Det vil betyde utrolig meget for mig selv og familien, og det har jeg også forklaret FC Midtjylland, siger FCM’s forsvarsklippe.

- Jeg tror på det her er min mulighed for et skifte, der kan føre endnu mere med sig. Der er så stort fokus på spillere fra Belgien i både England, Tyskland og Italien, at jeg ikke kan lade det smutte. Min landsholdskammerat Omar Colley gik fra Djurgården til Genk for to år siden… Han er netop skiftet til Sampdoria, fortæller Bubacarr Sanneh og tilføjer:

- Jeg vil blive så skuffet, hvis ikke klubben slipper mig. Da vi snakkede sammen under forhandlingerne om mit skifte til FC Midtjylland, understregede de netop, at de var en klub, der var dygtig til at hjælpe spillere videre mod større klubber. Og de lovede, at de ikke ville stå i vejen, hvis det rigtige dukkede op. Det her er det rigtige for mig, fastslår Bubacarr Sanneh.

FC Midtjylland spiller i aften Europa League-kval mod The New Saints fra Wales – Bubacarr Sanneh er med i FCM-truppen.

