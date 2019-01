Transfer på plads: FC Midtjylland henter Onuachu-afløser

19-årige Junior Brumado skal være fremtidens afløser for Paul Onuachu

FC Midtjylland er på vej mod en decideret brasser-satsning.

Efter vinterens permanente aftale med Evander henter ulvene nu en ny lovende spiller fra den bedste række i Brasilien.

I Bahia bliver 19-årige Junior Brumado hentet ind til angrebskæden på en fem-årig aftale.

Dermed lander ulvene helt som håbet den store angriber, som de har jagtet siden transfervinduet åbnede.

FC Midtjylland har gennem det meste af 2018 manglet et troværdigt alternativ til Paul Onuachu helt i front. Artem Dovbyk har været plaget af skader i lighed med Mayron George.

Derfor har FC Midtjylland længe søgt en angriber, som kan øge konkurrencen til Paul Onuachu og samtidig kan forberede klubben på den dag, hvor den store nigerianer ikke længere er der.

Junior Brumados ankomst skal dog ikke entydigt ses som et signal om, at Paul Onuachu bliver solgt inden deadline. FC Midtjylland fastholder sit transferkrav omkring 13 mio. euro, og dermed kræver de langt mere end de fem mio. euro, som belgiske Genk er parat til at betale.

Galatasaray har vist interesse og har holdt møde med FC Midtjylland, men tyrkerne har ifølge Ekstra Bladets oplysninger endnu ikke afgivet et officielt bud på trods af visse forlydender om et bud på syv mio. euro.

Junior Brumado bliver begejstret beskrevet som et angrebsmonster af kilder i FC Midtjylland. Og det er både fart og teknik, som har imponeret ulvene ved den 1,90 meter høje angriber.

Han fik sin debut i den bedste brasilianske række kort efter sin 18 års fødselsdag, og Junior Brumado har spillet jævnligt for Bahia det seneste år - oftest som indskifter.

FC Midtjylland jagter frem til deadline endnu en angriber.

