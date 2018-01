Transfergys hos FCM: Premier League-klub smider gigant-bud

FC Midtjylland må belave sig på en gyser-afslutning på transfervinduet.

For Premier League har fået øjnene op for angrebs-kometen Alexander Sørloth og der er allerede rullet store bud ind.

BT kunne tidligere på aftenen afsløre interesse fra Crystal Palace, og Ekstra Bladets kilder bekræfter, at London-klubben har budt stort på den norske angriber,

Crystal Palace bød første gang lige før weekenden.

Premier League-klubben var villige til at betale fem mio. euro her og nu, og så kom der yderligere bonusser baseret på Sørloths præstationer på to mio. euro. En samlet pakke til 52,5 mio. kr.

Det tilbud blev afvist, men Crystal Palace er netop vendt tilbage med et stærkt forbedret tilbud.

Manager Roy Hodgson har hævet buddet til ti mio. euro, men det er stadig kun de første fem mio., der er garanteret. Resten er hægtet op på præstations-betingede bonusser.

Og det bekommer ikke ulvene vel.

Klubben ønsker ikke usikkerhed omkring så stor en del af det samlede beløb.

Derfor har de også valgt at afvise seneste bud fra London.

Men med bare to døgn til transfer-deadline så er der lagt op til en sand transfergyser i FC Midtjylland, der vil blive testet hårdt på beslutsomheden, hvis Crystal Palace smider flere penge efter kærligheden til Alexander Sørloth...

