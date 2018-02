Transfervinduet lukket: Få det store overblik her

Her får du overblikket over sidste transferdag. Her kommer 15 handler til dansk fodbold og 16 handler i udenlandske ligaer, der alle blev officielle på sidste transferdag.

Omkring midnat var et Frederik Rønnow-skifte til Crystal Palace på tale for 40 millioner, men Brøndby sagde angiveligt nej. Flere angribere blev rygtet til FCM, men NEC sagde nej til at sælge Sven Braken, mens Seifedin Chabbi heller ikke kom til.

Også Nicolai Jørgensen, Nicklas Bendtner, Lasse Vibe, Youssef Toutouh, Joan Simun Edmundsson og selveste Zlatan Ibrahimovic er blevet, hvor de er, selvom de har været rygtet væk. Vinduet er dog stadig er åbent i flere andre lande - blandt andet Sverige, Norge, USA og Kina.

Riyad Mahrez, som Manchester City bød på, er også blevet i Leicester, men Pep Guardiola siger, at de vil prøve at hente ham til sommer.

31 HANDLER PÅ SIDSTE TRANSFERDAG

- Alexander Sørloth FC Midtjylland-Crystal Palace

- Martin Pusic FCK-AGF

- Liam Jordan Sporting-HB Køge

- Artem Dovbyk Dnipro-FC Midtjylland

- Viktor Fischer Mainz-FCK

- Nick DePuy Montreal-Fremad Amager

- Jakob Johansson FCN-Randers (leje)

- Vladimir Rodic Randers-Silkeborg

- Felipe Tontini Da Silveira Gremio-Helsingør

- Nicolaj Ritter SønderjyskE-Vejle

- Mikael Boman IFK Göteborg-Randers

- Collins Tanor FCN-Manchester City (retur leje)

- Kenan Hajdarevic Brabrand-Fredericia

- Bardhec Bytyqi AaB-Skive (leje)

- Nikola Djurdjic Randers-fri transfer

- Martin Braithwaite Middlesbrough-Bordeaux (leje)

- Thomas Enevoldsen NAC Breda-Orange County

- Andrew Hjulsager Celta-Granada (leje)

- Patrick Banggaard Darmstadt-Roda (leje)

- Uffe Bech Hannover 96-Greuther Fürth (leje)

- Eliaquim Mangala Manchester City-Everton (leje)

- Martin Dubravka Sparta Prag-Newcastle (leje)

- Lucas Moura PSG-Tottenham

- Olivier Giroud Arsenal-Chelsea

- Pierre-Emerick Aubameyang Dortmund-Arsenal

- Michy Batshuayi Chelsea-Dortmund (leje)

- Islam Slimani Leicester-Newcastle (leje)

- Jon Flanagan Liverpool-Bolton (leje)

- Andre Ayew West Ham-Swansea

- Lazar Markovic Liverpool-Anderlecht

- Aymeric Laporte Athletic Club-Manchester City

Har vi glemt nogen, så byd gerne ind i kommentarfeltet.