Trekantsdrama venter på deadlinedag

Sidste år scorede Kasper Junker mod AC Milan i Europa League-kvalifikationen, og står det til den 26-årige angribers bejlere, skal han i 2021 udfordre bedre forsvar, end klubber som Strømsgodset og Brann kan opbyde.

I sidste uge meldte danskeren i den norske avis VG klart ud, at han var pænt utilfreds med ikke at komme væk fra Bodø, der efter den tidligere Superliga-spillers mening svigtede løfter om at tillade et skifte, hvis et godt tilbud kom.

Det tilbud havde Serie A-bundholdet Crotone fremsat, og nu venter der 12 højspændte timer frem mod transfer-deadline.

Bodø/Glimt spiller Champions League-kvalifikation til juli og slipper hverken godvilligt eller billigt de folk, der kan give det ekstremt offensivt indstille hold endnu en god sæson i toppen af norsk fodbold.

Ifølge tipsbladet.dk's oplysninger kredser andre klubber om den tidligere Randers-, AGF- og Horsens-forward. Således skal der være interesse fra Italien, Tyrkiet og Frankrig med bretonske Nantes som et hold, der kunne bruge en målfarlig mand efter 21 scoringer i de første 22 runder af Ligue 1.

Junker har haft en fremragende sæson i sin norske mesterklub, Bodø/Glimt. Foto: Daniele Mascolo, Ritzau Scanpix.

Den tyrkiske storklub Besiktas var i januar nævnt som en mulig destination for Junker, og også Trabzonspors navn dukkede op, men her på deadlinedag er Tyrkiet ikke den mest sandsynlige destination, hvis Bodø/Glimt går med til et salg.

En italiensk klub, der tilsyneladende ikke er Crotone, skal også have meldt sig på banen med et tilbud, og italienerne ligner lige nu det bedste bud på en køber på deadlinedagen sammen med Nantes.

Den norske Eliteserie begynder i første uge i april, og da transferdeadline ligger samtidig, 7. april, har Bodø/Glimt mulighed for at hente en erstatning.

En sådan operation vil dog blive kompliceret af, at klubber i de fleste europæiske ligaer ikke vil være i stand til at hente en afløser, hvis nordmændene køber én af deres spillere.

Junker gjorde sig bemærket i hele Europa i 2020 med 27 scoringer i 25 ligakampe for Bodø, der vandt det norske mesterskab med 19 point ned til Molde på andenpladsen.

Flere andre Bodø/Glimt-spillere er også på blokken i udenlandske klubber, herunder norske Patrick Berg.

Voldsomt bud på dansk bomber

Er jaget vildt i flere Superliga-klubber

Eksperten afslører sit hold: Han er prissat for billigt