Tysk klub sender kendt sangers nevø til Asien

Få adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv i Ekstra Bladet+ LIGE HER

Det plejer at spille meget godt for familien Hinterseer, men i den seneste tid er det ikke blevet til meget succes for Lukas Hinterseer i Hamburger SV.

Faktisk er det gået så stille, at de fleste fodboldfans efterhånden har glemt, at han engang var noget ved musikken.

Sidste år scorede han ti mål i sin første sæson hos nordtyskerne.

Men i denne sæson har den østrigske angriber endnu ikke scoret, og han har blot været på banen i fire kampe.

Derfor har Hamburger SV nu sendt Hinterseer videre. I den kommende tid skal han tørne ud for Ulsan Hyundai, der i øjeblikket indtager andenpladsen i Sydkoreas bedste række. Det skriver klubben på deres hjemmeside.

Vi ønsker Lukas og hans familie held og lykke for fremtiden og frem for alt held og lykke med den nye, spændende udfordring, siger HSV's sportsdirektør Michael Mutzel og tilføjer:

- Og vi vil naturligvis gerne takke Lukas for hans tid i Hamborg, hans engagement og professionalisme.

Lukas Hinterseer står også noteret for 13 landskampe for Østrig.

FCK må vente på drømmeangriberen

Ville have ham: Fans sværmede om dansk komet

De skal redde Brøndbys fremtid