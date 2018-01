Tysk topklub byder millioner for dansk stortalent

Borussia Mönchengladbach har lagt et stort millionbud på FC Midtjyllands stortalent Andreas Poulsen

Øverst på ønskelisten i den tyske traditionsklub Borussia Mönchengladbach står et dansk navn: Andreas Poulsen. Det skriver tyske Kicker.

FC Midtjyllands 18-årige venstreback er måske endnu ikke så kendt i den brede befolkning, men hvad gør det, når de de tyske spejdere har øje for danskeren.

Den danske U19-landsholdsspiller er blot noteret for fem kampe for førsteholdet i FCM, men han har spillet i alt 25 kampe for diverse ungdomslandshold.

Han har kontrakt med FCM i endnu to år, men det stopper ikke tyskerne, der ifølge Kicker flere gange har afgivet bud hos FC Midtjylland. Men hver gang har det resulteret i en kurv.

Nu har tyskerne imidlertid forhøjet sit bud. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det på mindst otte millioner kroner, men det kan være noget højere.

Den unge dansker, der kan benyttes i det meste af venstre side skulle passe perfekt ind på det hold, klubbens sportsdirektør Max Eberl forsøger at sætte sammen. Og han skulle ikke mindst komme til klubben for i første omgang som gardering for den tidligere FCK-back Oscar Wendt.

Den danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard spiller også i klubben, der holder vinterferie på Bundesligaens sjetteplads.

