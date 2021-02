Se Braithwaite og Barcelona onsdag i Copa del Rey eksklusivt hos Ekstra Bladet+

De havde næppe andre muligheder set i lyset af danskerens enorme løn på 56 mio. kr. om året - netto.

Ikke desto mindre har cheftræner Antonio Conte flere gange i januar pointeret, at der ikke kommer til at ske noget til sidst i Inters transfervindue.

Og han fik ret. Eriksen er stadig i Milano-klubben, hvor han skal spille sig i form frem mod EM, men det er nu ikke helt skidt, mener italienske aviser.

'Christian Eriksens skifte til playmaker er en god nyhed for Inter. Ikke kun teknisk eller taktisk, men også og frem for alt fordi han undgår et blodbad eller et forhastet salg - og derfor ikke under de rette forhold - kun for at få ham ud af situationen...,' skriver Gazzetta dello Sport om danskeren.

Transfervinduet er lukket, og Eriksen er stadig i Inter. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Også Corriere dello Sport mener, at det er den rette beslutning.

'Den danske landsholdsspiller var Inters bedste 'handel' i januars transfervindue, til trods for at han ankom fra Tottenham for et år siden', skriver avisen ifølge mediet SempreInter.

Danskeren har haft mere end svært med at være blandt Contes foretrukne 11.

I seneste uge blev det dog til det hidtidige højdepunkt i Inter-trøjen, da Eriksen kom ind mod AC Milan og afgjorde derbyet direkte på frispark.

Inden tirsdagens Coppa Italia-brag mod Juventus talte Conte om sin danske spiller.

- Eriksen er en meget god dreng, han arbejder hårdt, så vi prøver at arbejde meget med ham og ikke finde kun én løsning, men flere løsninger der giver både ham og mig mulighed, og holdet har stadig et alternativ at stole på, siger han til Corriere dello Sport.

