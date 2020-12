Transkønnet skriver historie

Angriberen Mara Gomez bliver den første transkønnede kvinde, der kommer til at spille fodbold på professionelt niveau i den argentinske liga.

Ventetiden har været lang, men nu har hun endelige fået grønt lys, af det argentinske fodboldforbund, til at spille for Athletic Club Villa San Carlos, efter hendes testosteronniveau passer til retningslinjerne for transkønnede.

Det skriver Daily Mail.

Hun underskrev kontrakten med klubben tilbage i januar, men først nu er hun blevet godkendt til at spille. Det sker efter flere samtaler med det argentinske fodboldforbund.

Foto: Ritzau Scanpix/Juan Mabromata

Mara Gomez har brugt næsten et år på at overbevise forbundet om, at hendes baggrund ikke giver hende en uretfærdig fordel i forhold til de andre kvinder i samme liga.

Det har været en lang rejse, men nu er hun kommet i mål. På stjernens instagram-profil har hun delt et følelsesladet billede, hvor hun modtager sin trøje.

'Det har været et liv med forhindringer, frygt og sort, det har været et liv på kanten af døden, et knust hjerte. Mange hindringer skulle overvindes for at vende fortiden', skriver Mara Gomez.

I opslaget takker hun klubben og hendes familie, der har støttet hende gennem den lange rejse.

'Livet er lige begyndt, i dag trækker jeg vejret, i dag vender min sjæl tilbage til min krop', skriver hun.

Hun brugte blodprøver til at bevise, at hendes testosteronniveau er inden for de parametre, der er udpeget til transkønnede atleter.

Foto: Ritzau Scanpix/Juan Mabromata

