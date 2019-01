Trods værste placering i 18 år: Ståle kan blive årets træner

Åge Hareide er favorit til at løbe med med titlen som 'Årets træner 2018'

Der må sidde en del toptrænere rundt i Danmark og undre sig lidt.

For når listen over nominerede til 'Årets træner 2018' bliver offentliggjort inden for kort tid, så figurerer FCK-manager Ståle Solbakken i finalefeltet.

Nordmanden indledte foråret på en femteplads, og selv om løverne i løbet af foråret fik kæmpet sig op på tredjepladsen, så betød en skidt sæsonafslutning, at FC Nordsjælland i sidste runde kunne snyde Ståle Solbakken for bronzen med 0-0 i bronzefinalen i Farum.

Ståle Solbakken bragte Andreas Bjelland og Dame N'Doye ind i løbet af sommeren, og FCK satte sig i løbet af efteråret på førstepladsen i Superligaen, lige som løverne nåede gruppespillet i Europa League.

Den bedrift har været nok til, at Ståle Solbakken er blandt de fire nominerede til 'Årets træner.'

Hverken Kasper Hjulmands bronze med sine unge drenge eller John Lammers' oprykning og flotte efterår med Esbjerg har udløst plads blandt de nominerede.

Ståle Solbakken skal kæmpe mod mestertræner Jess Thorup, sidelinje-vulkanen fra AC Horsens, Bo Henriksen, samt landstræner Åge Hareide om hæderen.

Landstræneren må anses som favorit efter VM-deltagelsen, sejren i Nations League-gruppen og landsholdets lange stime af kampe uden nederlag.

Prisen til årets træner uddeles i starten af marts, hvor Dansk Boldspil Union afholder 'Fodboldens Kongres' lørdag 2. marts, og dagen efter er der repræsentantskabsmøde.

Se også: Ny pacemaker til Ståle: - Det var hurtigt ind, hurtigt ud

Se også: Træner-legendens datter indrømmer: Jeg spyttede på Ferguson i København

Se også: Hareide glæder sig: - Som at sidde på toppen af en vulkan