Trodsige David: Fyringsdagen er ikke kommet endnu

AGF-træneren havde svært ved at sluge det sene pointtab, men glædede sig over den spillemæssige oprejsning efter bundskraberen mod Viborg

Efter den noget resignerende reaktion på nederlaget i Viborg, så viste AGF-træner David Nielsen masser af fonyet kampgejst selv om OB stjal forløsningen med den sene udligning mod AGF.

- Når den dag kommer, hvor jeg ikke skal være træner i AGF længere, så bliver det noget, som ingen af os er i tvivl om... og den dag er der ikke endnu, kom det kamplystent fra AGF-træneren, mens han forsøgte at sluge skuffelsen over den sene udligning.

Han serverede en række markante rokader på sit hold - mest markant bænkningen af Patrick Olsen, og han fik som belønning et hold, som uimodståeligt vendte OB's tidlige føring.

Men han fik også et hold uden sammenhæng i lange perioder, hvor især anden halvleg blev rendyrket og småpanisk overlevelse.

AGF har ellers over de seneste sæsoner har været kendetegnet ved koldblodighed og evnen til at gøre tingene færdige.

- Præstationen for mig står for sig selv, men vi kommer til at skulle gøre lige så meget de kommende uger for at reparere på tingene, som vi har gjort denne uge.

- Det har været en hård uge med nogle tunge processer, men det er også nødvendigt med den situation vi er havnet i.

- For mig handler det ikke om at vinde eller ej. Det handler om hvordan vi længe har set ud som hold, og det gjorde vi ikke i Viborg, sagde David Nielsen.

Jacob Nielsen og sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye har nogle dage til at få styr på holdet inden transferdeadline. Foto: Ernst van Norde

- Jeg har været træner længe i AGF, og jeg nyder lige så meget at være her nu, som når det går godt. Det kan godt være at det er sjovere for folk omkring mig, når det går anderledes.

- For mig er det her, at man skal kunne vise, hvad man kan. Det har jeg det helt fint med. Det vigtigste er, at vi kommer ud af det her, sagde AGF-træneren.