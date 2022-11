Tunesien bruger superligaspillere som spioner

Tunesiens landstræner, Jalel Kadri, har brugt sine to superligaspillere i VM-truppen, Brøndbys Anis Ben Slimane og OB's Issam Jebali, til at blive klogere på det danske hold før VM.

Det siger træneren på et pressemøde forud for tirsdagens VM-gruppekamp mod Danmark.

- De er blevet brugt til at få viden om det danske hold. Vi bruger alle de kilder, vi har til rådighed, siger træneren.

Issam Jebali fortæller, at træneren har været mere lydhør end Tunesiens analytiske stab, der har sit eget billede af det danske landshold og de danske spilleres styrker og svagheder.

- Selvfølgelig spiller Anis og jeg i Superligaen, men vi har også en god teknisk stab, som ikke har lige så meget brug for vores informationer.

- Men vi ved, hvordan de danske spillere tænker, og vi har fortalt træneren alting før kampen, siger Jebali.

OB-angriberen er sikker på, at Danmark og de danske fans trods en favoritrolle ikke undervurderer Tunesiens hold.

- Jeg er sikker på, at Danmark har stor respekt for Tunesien. De danske fans respekterer tunesisk fodbold, for de kender mig og Anis. De ved, at der venter en tæt kamp over alle 90 minutter, siger Jebali.

Landstræner Jalel Kadri roser sine to superligaspillere og uddyber om Brøndbys Anis Ben Slimane, der har en fortid som ungdomslandsholdsspiller for Danmark:

- Anis er en meget speciel spiller. Han er en ung og meget talentfuld spiller, men han har allerede fået meget stor erfaring i dansk fodbold, og det har givet ham mulighed for at udfolde sit store potentiale, siger landstræneren.

Forud for kampen har det været et tema i den danske lejr, om Danmarks anfører må spille med et One Love-anførerbind, der er en del af en antidiskriminationskampagne. Det tema fylder intet i Tunesiens trup, fortæller Issam Jebali.

Landstræner Jalel Kadri siger om emnet, at 'vi er nødt til at respektere hinandens kulturer og traditioner' og fastslår samtidig, at 'vi er her for at spille fodbold'.