U21-stjerner giver boost før EM-slutrunde

Danmark kan stille med en af Europas mest ombejlede unge spillere, når U21-landsholdet 17. junir indleder EM mod Tyskland.

Landstræner Niels Frederiksen har ifølge Ekstra Bladets oplysninger nemlig fået slutrunde-ja fra Sampdorias eftertragtede danske centerforsvarer, Joachim Andersen.

Danskeren har godt nok ikke spillet den seneste måned grundet en skade, men han er med blandt de 26 spillere i EM-truppen, som Niels Frederiksen tirsdag eftermiddag udtager.

- Jeg har ikke hørt andet end, at han stiller op, siger spillerens far, Jacob Andersen, til Ekstra Bladet.

Joachim Andersen har spillet en sensationel sæson i Sampdoria, og han bliver jævnligt nævnt omkring nogle af Europas største klubber. Atletico Madrid, Manchester United, Tottenham og Arsenal er blot nogle af de kæmpeklubber, der er blevet bragt i spil efter nytår.

Senest har Joachim Andersen indgået en agentaftale med Stellar Group, der har sin klare force i England, hvilket betyder, at en god U21-slutrunde meget vel kan blive et afsæt til Premier League.

For to år siden blev U21-landsholdets EM i Polen præget af fraværet af en række af årgangens højst profilerede danske stjerner.

Det er andre toner denne gang, hvor eksempelvis eftertragtede Joachim Mæhle fra Genk også har meldt sig under fanerne, lige som Borussia Dortmunds Jacob Bruun Larsen stiller op.

- Nogle gange kan man da godt få den opfattelse, at spillere, der lige har været oppe at snuse til a-landsholdet, efterfølgende føler sig lidt for store til U21-landsholdet, bare fordi de har trænet lidt med og siddet på bænken til landskampe, konstaterer landstræner Niels Frederiksen over for Ekstra Bladet, men undlader at gå i detaljer med specifikt hvilke navne, han sigter til.

Men referencen til oplevelsen fra 2017 er ret åbenlys.

Niels Frederiksens U21-generation omfatter også Ajax-angriberen Kasper Dolberg og Chelsea-forsvareren Andreas Christensen. De to var med til VM sidste sommer, og de har ifølge Ekstra Bladets informationer valgt at bruge sommeren på hvile.

EM for U21-landshold er ikke fastlagt på officielle kampdatoer i den internationale kampkalender. Dermed er spillere ikke tvunget til at stille op, hvis de bliver indkaldt, og klubber er ikke forpligtet til at give spillerne fri.

Danmark møder Tyskland, Serbien og Østrig ved EM, hvor holdet får base i Udine og spiller gruppekampene i Udine og nærliggende Trieste.

