Udbygger målrekord i dansk EM-testsejr

Der er næsten en måned til EM i England, men den danske landsholdsangriber Pernille Harder ser ud til at have ramt topformen i god tid.

Chelsea-profilen viste søndag endnu en gang sit store værd for landsholdet, som besejrede Østrig 2-1 på udebane, efter at østrigerne var kommet foran.

Harder stod for udligningen, mens Sofie Junge Pedersen afgjorde kampen med en hovedstødsscoring et kvarter før tid.

Dermed udbyggede Harder sin målrekord for kvindelandsholdet. Hun er oppe på 69 af slagsen i 133 kampe.

Træningskampen var Danmarks tredjesidste, inden det 8. juli går løs i EM-kampen mod Tyskland. Næste opgave er den imødesete kamp i Parken mod Brasilien 24. juni.

Til den tid er EM-truppen udtaget, og søndagens opgør mod Østrig var derfor sidste chance for de danske spillere til at imponere landstræner Lars Søndergaard.

Han havde udtaget et hold, hvor landsholdsspillerne fra Norge, Sverige og USA ikke kunne være med, fordi de nationale turneringer stadig er i gang.

Dermed kunne Nadia Nadim heller ikke være med, selv om hun i sidste uge gjorde comeback for sit amerikanske hold, Racing Louisville, efter en lang skadespause.

Det vides endnu ikke, om Søndergaard har tænkt sig at tage hende med til EM, men han har stillet som krav, at hun skal udtale sig om sit omdiskuterede VM-ambassadørskab for Qatar.

Mens Nadim ikke var tilgængelig, var Harder blandt Søndergaards foretrukne, som dog havde svært ved at skabe chancer i første halvleg, hvor Østrig kom på 1-0.

Harder kom til Danmarks største chance ti minutter inde i anden halvleg, men hendes afslutning gik tæt forbi mål.

Kort efter kom hun igen i position til en afslutning i feltet, men denne gang afværgede den østrigske målmand med en flot redning.

Tredje gang var lykkens gang for Harder, der nu var en konstant trussel. Angriberen modtog en perfekt stikning fra AC Milan-spilleren Sara Thrige og kvitterede med et elegant chip over Østrigs Manuela Zinsberger.

Efter 75 minutter kom Danmark på 2-1, da Sofie Junge Pedersen pandede et hjørnespark i mål. Østrig var millimeter fra at få uafgjort i tillægstiden, men stolpen stod i vejen for Katharina Schiechtls hovedstød.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Hastet til Leeds: - Man er altid lidt nervøs

Vild landsholdsfeber: - Det er overvældende

Brutal hooligan-leder kunne ikke stoppes: Gik helt galt