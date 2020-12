12 klubber på otte år: Tidligere Randers- og Real-spiller skifter igen

Endnu et eventyr venter den finske angriber Eero Markkanen, efter han har valgt at forlade finske Haka, for i stedet at drage mod Californien og Orange County.

Det oplyser den amerikanske USL-klub på sin hjemmeside.

Her bliver han i øvrigt holdkammerat med den danske målmand Frederik Due. De to har en fortid sammen i Randers FC tilbage i 2018, hvor de spillede to kampe sammen på førsteholdet og tre med reserverne.

- Jeg er meget glad for at komme til Orange County, og jeg ser frem mod næste sæson. Jeg kan knap nok vente med at møde mine holdkammerater og begynde arbejdet, siger Markkanen til klubbens hjemmeside.

Orange County hører ikke til i det fine selskab i MLS, men i stedet i den amerikanske prof-liga USL Championship.

Markkanen spillede på Real Madrids andethold Castilla i perioden juli 2013 til september 2014. Derudover har han været i svensk, tysk og polsk fodbold, inden turen går til USA.

Her kommer han i øvrigt til at bo en smule tættere på sin bror Lauri, der spiller basketball i NBA for Chicago Bulls.

