16-årig skifter navn til Lionel Messi

Der findes ikke kun én Lionel Messi. Ikke længere.

For mens den argentinske superstjerne fortsat spiller sin fodbold i FC Barcelona og er verdens bedste spiller, har en anden Lionel Messi meldt sin ankomst.

Hvor den argentinske Lionel Messi er blevet tildelt navnet, har en 16-årig nordmand taget det til sig, så der nu også er en Lionel Messi i norsk fodbold.

Det skriver det store norske medie VG.

- Jeg har haft en plan om at ændre mit navn i noget tid, og mit største idol er Lionel Messi. Med min dedikation til fodbolden var der ikke andet at gøre end at prøve, lyder forklaringen på, at Lionel Messi ikke længere hedder Daniel Are Knutsen.

- De, der kender mig fra tidligere, kan blive ved med at bruge det gamle fornavn, men nye folk må kalde mig Lionel eller Leo, siger den unge nordmand. Foto: Albert Gea / Ritzau Scanpix.

Den norske Lionel Messi er som sagt kun 16 år, og han har netop skiftet klub, så han fremover spiller på ungdomsholdet i Junkeren fra den fjerdebedste norske række.

Og i Junkeren er de glade for at få tilgang af Lionel Messi, mens jagten nu er sat ind på en anden spiller.

- Jeg har tidligere lavet sjov med, at vi nu leder efter Christiano Ronaldo. Vi ved, at der findes en Ronaldo på transfermarkedet, der tidligere har spillet for Fauske/Sprint, så han er derude, siger Junkerens daglige leder, Runar Bo Eriksen.

Den norske Lionel Messi fortæller videre til VG, at han forsøger at spille lidt som den argentinske Lionel Messi, og at den største årsag til navneskiftet var for at se, om det overhovedet var muligt at skifte navn til Lionel Messi.

- De, der kender mig fra tidligere, kan blive ved med at bruge det gamle fornavn, men nye folk må kalde mig Lionel eller Leo, siger Lionel Messi.

