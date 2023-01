21 ud af 30 spillere løj sig yngre

Camerouns U17-landshold får travlt med at samle en trup, inden de i januar skal kæmpe for at kvalificere sig til de afrikanske mesterskaber.

For 21 ud af de 30 spillere, der har været samlet indtil nu, har løjet sig yngre, så de kunne blive en del af mandskabet.

De er derfor blevet sendt hjem igen, og tilbage står nu kun ni spillere, som 'lovligt' kan repræsentere nationen.

I en pressemeddelelse skriver det camerounske fodboldforbund - FECAFOOT - at de 21 spillere dumpede en såkaldt MRI-test.

Den tidligere camerounske superstjerne Samuel Eto'o, forbundets præsident, har været med indover, og beslutningen om at tage drastisk affære, byder han velkommen.

Han opfordrer også i pressemeddelelsen til, at alle alderskategorier bliver respekteret i fremtiden.

Det er ikke første gang, der bliver fiflet med alderen i camerounsk fodbold, og det er en sag, forbundet tager meget seriøst.