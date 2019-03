6000 United-fans indtager dansk stadion: - Det er vanvittigt fantastisk

Talenter fra den engelske fodboldklub Manchester United spiller onsdag i Herning mod FC Midtjylland i Uefa Youth League i et opgør, der er blevet lidt af et tilløbsstykke.

Akademichef Flemming Broe oplyser til Herning Folkeblad, at klubben har solgt 6100 billetter til ottendedelsfinalen på MCH Arena.

- Det er selvfølgelig vanvittigt fantastisk, at vi kan få så mange tilskuere til en ungdomskamp, men det viser også bare, at Manchester United er en utroligt populær fodboldklub - også i Danmark, siger Flemming Broe til avisen.

Akademichefen fortæller, at fire ledere fra den engelske storklub under en middag tirsdag fortalte ham, at der har været 600-800 tilskuere til Uniteds øvrige kampe i Uefa Youth League.

Den hidtidige tilskuerrekord til en ungdomskamp i FC Midtjylland er tre år gammel.

Her overværede 2250 tilskuere ifølge Herning Folkeblad en FCM-sejr over Atlético Madrid i samme turnering.

Manchester United og FCM kæmper om en plads i kvartfinalerne. I forrige runde slog midtjyderne italienske AS Roma ud af turneringen.

Vinderen af duellen, der afgøres over en enkelt kamp, møder enten Tottenham eller Porto i kvartfinalen.

Der er kampstart klokken 14.

Se også: Var i Barcelona, Bayern og United: Nu siger legende stop

Se også: Her er Solskjærs nye drømmeløn

Se også: Gider ikke høre FCK-brok: - Er det ikke bare en dårlig undskyldning?