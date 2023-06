Abramovich vil ikke sende penge til ukrainere

Da Roman Abramovich for over et år siden solgte Chelsea til Todd Boehly, så blev det påpeget, at de 20 milliarder kroner, der kom fra salget skulle gå til ofrene for Ruslands krig mod Ukraine.

Det ser dog ud til, at de penge er forsinkede - eller slet ikke kommer til at nå frem. Det skriver engelske Daily Mail.

Her bliver der peget på, at Roman Abramovich selv ønsker, at en betydelig del af pengene skal gå til russere, der er blevet påvirket af konflikten, men hverken den britiske regering eller Europa-Kommissionen vil acceptere sådan en handling.

I hvert fald så længe, der er sanktioner mod Rusland grundet Putins invasion.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Annonce:

Det hænger nemlig sådan sammen, at de penge, der kom ud af Chelsea-salget, er indefrosset på en britisk bankkonto, der tilhører Fordstam, som er et selskab kontrolleret af Abramovich. Det britiskeudenrigsministerium har desuden endnu ikke givet grønt lys for, at pengene kan overføres. Det fortæller kilder fra udenrigsministeriet til avisen.

De skal endvidere også godkendes af Abramovich selv, hvilket han indtil videre har afvist, fordi han mener, at pengene skal deles mellem Rusland og Ukraine.

- Man håbede, at pengene ville blive overført sidste sommer, derefter håbede man på udviklinger i januar. Nu håber man, at pengene vil begynde at ankomme til Ukraine, inden de hårde vinterforhold indtræffer igen mod slutningen af året, men der er i øjeblikket ingen garantier for, at det vil ske, fortæller en kilde tæt på midlerne.

Salget af Chelsea var desuden tvunget, og det var de britiske myndigheder, der stod for processen. Læs mere om det her.