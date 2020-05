Absurd! Tophold i corona-skandale

Østrigs bedste fodboldrække, Tipico Bundesliga, er blevet ramt af en stor skandale blot en dag, efter det blev besluttet, at ligaen kan genoptages 2. juni efter coronapandemien.

Rækkens nuværende førerhold, LASK Linz, er nemlig blevet mistænkt for at have brudt coronareglerne. Det skriver Sky Sport Østrig.

Siden 20. april har det været tilladt at træne i mindre grupper af op til seks spillere. Ifølge det østrigske fodboldforbund, ÖFB, kunne topholdet dog ikke overholde de nedskrevne regler. Samtidig viser en video, at der angiveligt blev trænet med mere end seks spillere ad gangen

Nyheden chokerer mildest talt hos konkurrenterne fra RedBull Salzburg.

- Vi er chokerede og bedrøvede over LASK's handlinger, siger RedBull Salzburgs kommercielle direktør, Stephan Reiter, ifølge Sky Sport Østrig.

Blev udspioneret

Ifølge Sky Sport brød to maskerede mænd ind på klubbens træningsfaciliteter omkring Raiffeisen Arena, hvor klubben til daglig spiller



LASK Linz vil derfor ikke erklære sig skyldig endnu. Klubben mener nemlig, at de er blevet udspioneret, og de har derfor anmeldt sagen til politiet i Østrig.

LASK-træner Valerien Ismaël hævder desuden, at et kamera viser optagelser af et indbrud, hvor gerningsmænd i en sen nattetime trænger ind på klubbens træningsanlæg. Noget kunne derfor tyde på, at der godt kunne være noget om snakken.

Også klubbens adm. direktør, Andreas Protil, fortæller, at man i øjeblikket er ved at undersøge indbruddet nærmere.

- Vi er chokerede over, at der tydeligvis er en tredjepart, der er villig til at bruge sin kriminelle energi på at bryde ind i vores træningslokaler for at engagere sig i spionage. Gerningsmændene blev filmet og undersøges nu, siger Andreas Protil ifølge Sky Sport Østrig, uden overhovedet at forholde sig til deres brug på reglerne.

Artiklen fortsætter under billedet:

Sådan så det blandt andet ud, da LASK Linz kunne genoptage træningen 20. april. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Corona-bommerten kan ende med at få store konsekvenser for klubben. Klubben risikerer nemlig at blive tvangsnedrykket til landets næstbedste række, hvis de i sidste ende bliver erklæret skyldige i at have overtrådt reglerne.

Den østrigske klub var ellers tidligere meget kritiske over for en genoptagelse af ligaen, da man var bange for spillernes sikkerhed. Alligevel kunne spillerne dog ikke overholde reglerne.

LASK Linz fører i øjeblikket mesterskabsspillet i den østrigske Bundesliga med 27 point. Holdet er desuden stadig at finde blandt de 32 sidste hold i Europa League. Dog led man et klart nederlag i det første opgør i ottendedelsfinalerne mod Manchester United.

