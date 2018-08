Absurd udvisning: Træner spænder ben for modstanderen

Der var ikke megen moral at hente på bænken for de hårdtkæmpende underdogs

Spillerne fra Argeș Pitești måtte spille deres kamp mod topholdet Chindia Târgoviște i den næstbedste rumænske liga færdig uden træner Emil Sandoi på sidelinjen.

Og måske godt det samme, for netop dér gjorde han i søndagens kamp mere skade end gavn.

Her beviste Sandoi samtidig, hvorfor det er en meget god regel, at trænerne skal blive inden for deres tekniske felt.

I det 81. minut valgte han nemlig helt umotiveret at stikke sit højre ben ind over sidelinjen, netop som Chindias Christian Negut var på vej op ad fløjen i et rush.

Negut gik i græsset, og Sandoi blev omgående vist det røde kort - i øvrigt til stor forundring for ham selv. Ikke så meget for alle andre nærværende.

Kampen endte i øvrigt 1-1.

