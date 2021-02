Absurde billeder: Må skubbe ambulance væk

Man må håbe, de havde jernknopperne på.

Spillere fra både Braga og Porto måtte skubbe ambulance af banen.

De to portugisiske klubber mødtes onsdag aften på Braga Municipal. Et stadion, de fleste danskere nok husker for sejren over Bulgarien ved EM 2004.

Mødet mellem Braga og Porto var det første af to i semifinalen i den portugisiske pokalturnering.

Ambulancen var kørt fast og måtte skubbes væk. Foto: Global Media Group/Ritzau Scanpix

Porto kom tidligt i front, og efter 65 minutter forsøgte Luis Diaz at udbygge føringen, men skuddet blev reddet.

Lige efter afslutningen endte hans fod ned over Braga-spiller David Carmos ankel.

Han vred den om og vred sig også i smerter. Efter VAR-tjek blev det til et rødt kort til Luis Diaz.

Bragas portugisiske midtstopper David Carmo blev hentet af en ambulance. Foto: Global Media Group/Ritzau Scanpix

En ambulance måtte på banen for at køre skadede Carmo væk.

Den var dog kørt fast i det våde græs, og derfor måtte spillere fra begge hold give en hånd med og skubbe den ud af banen, for at spillet kunne fortsætte.

Som følge af det lange spilstop blev der lagt 12 minutter til.

I tillægstiden fik Porto et rødt kort mere, inden Braga fik udlignet mod Portos ni mand.

Der er returkamp 3. marts.

I seneste uge måtte en ambulance også på banen til en af Portos kampe - læs mere her:

Uhyggelige billeder: Kørt væk i ambulance

Misforståelse fører til Eriksen-kritik

To år efter ballade: Brøndby-fans risikerer fængsel

De skal redde Vejles fremtid