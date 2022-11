Absurde scener: Angriber målmand med hjørneflag

Der var skandaløse scener i den tyrkiske 2. division, da en fan slog Altays målmand, Ozan Ozenc, ned med et hjørneflag under et ophold i kampen mellem Göztepe og Altay

Mens VM-slutrunden kører for fulde gardiner i Qatar, udspiller der sig skandaløse scener rundtom i Fodboldeuropa.

I den tyrkiske 2. division var der dømt arvefjendeopgør, da Göztepe og Altay tørnede sammen søndag eftermiddag.

Det blev dog en kort fornøjelse, for kampen blev suspenderet efter flere absurde scener.

I første omgang blev kampen stoppet, fordi tilskuere fra de to hold begyndte at skyde med fyrværkeri mod hinanden under kampen, hvilket resulterede i flere tilskadekomne.

Under spilstoppet fandt en Göztepe-fan vej til grønsværen og nappede hjørneflaget, for bagefter at løbe over og hamre det i hovedet på Altays målmand, Ozan Ozenc, flere gange, før vagter kom målmanden til undsætning.

Efter episoden blev kampen suspenderet, og Ozan Ozenc blev kørt på hospitalet.

Annonce:

En Göztepe-tilhænger blev ligeledes hastet på hospitalet, efter at han blev ramt af en raket direkte i hovedet, så blodet flød på tribunen.

Stillingen var 0-0, da kampen blev suspenderet, og det er endnu uvist, hvornår den vil blive genoptaget.

De absurde scener i Tyrkiet var ikke de eneste håbløse scener fra fodboldverdenen søndag.

I Belgien gik marokkanske fans amok i gaderne efter deres VM-sejr over netop Belgien, og i Rusland opstod der masseslagsmål mellem spillerne fra Zenit Skt. Petersborg og Spartak Moskva.

Læs mere om det her:

Kæmpe kaos i Belgien efter VM-kamp

Vanvittigt masseslagsmål i pokalbrag