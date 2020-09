Afgjort: Godkender sexlegetøj

Den hollandske fodboldklub FC Emmen har fået godkendelse til at lade logoet fra et firma, der handler med sexlegetøj, pryde spillertrøjerne.

Det Hollandske Fodboldforbund, KNVB, har godkendt det, trods forbundet i første omgang ikke tillod det.

I sidste uge fik FC Emmen ikke lov til at optræde med sponsorlogoet fra EasyToys, men nu har piben fået en anden lyd, efter at forbundet har fået kritik og derefter har haft samtaler med klubben.

- Efter en god snak nåede FC Emmen og KNVB torsdag frem til en foreløbig løsning til brug af EasyToys som trøjesponsor, lyder det i en erklæring fra FC Emmen.

Nikolai Laursen havde nummer 18 på ryggen i Brøndby. Nu får han sexlegetøjslogo på brystet i FC Emmen. (arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det er dette logo med nydelse, der kommer på fodboldtrøjerne. Foto: PR

Sexlegetøj fra Easytoys - FC Emmens nye sponsor. Foto: PR

I sidste uge lød det ellers fra forbundet, at det ikke var hensigtsmæssigt at vise sponsorater for sexindustrien på kamptrøjer.

- Vi skal tage højde for, at fodbold både er for unge og gamle, lød det fra forbundet.

FC Emmen har den tidligere Brøndby-spiller Nikolai Laursen i spillertruppen. Også svenske Simon Tibbling, der i sommer blev hentet i selv samme Brøndby, spiller i FC Emmen.

Klubben har tabt de to første kampe i denne sæson i den bedste hollandske række, Æresdivisionen.

