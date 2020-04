Afslører detaljer: Smuglede kvinder ind før dansk triumf

Tilbage i 1998 var Nigeria overbeviste om, at de ville sende Danmark ud af VM.

Faktisk var de nigerianske stjerner så overbeviste, at flere af dem natten før 1/8-finalen i Paris alt andet end sov i deres senge…

Det fortæller den tidligere forsvarsstjerne Taribo West i et interview med det nigerianske medie The Punch.

West var en del af det nigerianske hold, der overraskende tabte 1-4 til Danmark på Stade de France i den franske hovedstad.

DR viste den mindeværdige kamp langfredag. Et fornøjeligt gensyn for danske fodboldelskere, mens West husker kampen af alle de forkerte årsager.

Den tidligere Inter-spiller er tilsyneladende stadig irriteret på nogle af sine daværende holdkammerater, der midt under VM gik på damesjov og smuglede afrikanske kvinder ind på deres hotelværelser.

- Jeg har læst historier om 'Ørnene' (det nigerianske landsholds kælenavn, red.) besøgte natklubber og kørte i limousiner under VM. Helt ærligt, det kender jeg intet til.

- Men jeg ved, at nogle spillere smuglede kvinder ind i lejren. Det så jeg, siger Taribo West til The Punch.

Netop indskiftede Ebbe Sand snyder Taribo West og gør det til 3-0. I baggrunden ses den tidligere Brøndby-spiller Uche Okechukwu. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Ifølge den tidligere nigerianske stjerner var der tale om afrikanske kvinder, som var blevet forelsket i holdet på grund af dets flotte spil i VM's indledende fase.

- Så det var nemt for disse spillere at lokke dem op på deres værelser, siger 46-årige Taribo West, der i dag gør sig som præst i hjemlandet.

Han fortæller ikke, hvilke spillere der havde en sjov, men mindre hensigtsmæssig opladning til kampen mod Danmark.

Nigeria var favoritter efter at slået både Spanien og Bulgarien i puljen, men de kom hurtigt i problemer mod et dansk hold, der tilsyneladende havde brugt natten mere fornuftigt.

Peter Møller gav de rød-hvide en lynføring, Brian Laudrup øgede før pausen til 2-0, og i anden halvleg kom både Ebbe Sand og Thomas Helveg på måltavlen, inden Babangida fik reduceret til sidst.

- På kampdagen kunne man se, at mange af spillerne ikke havde styrken til at stoppe de danske spillere. De var trætte efter at have fornøjet sig med kvinderne natten før.

- Jeg råbte ad dem på banen, jeg var meget sur på dem. Men de gjorde alt det, fordi de troede, at vi ville slå Danmark, siger Taribo West til The Punch.

Det nigerianske landshold bestod ud over West af store navne som den tidligere Brøndby-forsvarer Uche Okechukwu, Jay-Jay Okacha og Kanu, men 1/8-finalen blev altså endestationen for de afrikanske stjerner.

Danmarks VM sluttede runden efter, da Bosse Johanssons mandskab tabte 2-3 til Brasilien.

