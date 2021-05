Afslører dramatisk opkald: 'Jeg græd'

I den kommende dokumentar om den legendariske Manchester United-manager Alex Ferguson, 'Sir Alex Ferguson: Never Give In', kan man høre United-legendens søn, Jason Ferguson, ringe efter en ambulance, da hans far i 2018 blev ramt af en alvorlig hjerneblødning.

Den skotske manager fortæller i dokumentaren, som også er instrueret af sønnen, at han var bange for at miste hukommelsen efter hjerneblødningen.

'Jeg græd, fordi jeg kunne ikke huske en eneste ting,' siger 79-årige Alex Ferguson i traileren, da han bliver spurgt ind til den dramatisk dag i 2018.

Efter hjerneblødningen begyndte han derfor at fortælle sin søn historier fra sit liv, som nu bliver skildret i dokumentaren, der har premiere på den britiske version af streamingtjenesten Amazon Prime i slutningen af maj.

- Han vidste, hvad jeg havde brug for

Tidligere United-stjerner deler også deres erindringer om deres tid under Sir Alex' ledelse i dokumentaren.

- Han ville råbe af dig direkte op i dit ansigt, men der var helt klart det der far-søn-forhold, fortæller Ryan Giggs, der spillede hele sin karriere i Manchester United, størstedelen med Alex Ferguson som manager.

- Han vidste præcist, hvad jeg havde brug for, det var derfor, jeg arbejdede så hårdt, siger Eric Cantona, som havde sin storhedstid, da han spillede for den skotske manager.

Alex Ferguson var manager for Manchester United i 26 år, hvor holdet blandt andet vandt det engelske mesterskab 13 gange, Champions League to gange og FA Cuppen fem gange.

