Afslører han holdkammeraten her?

Senegals Sadio Mané brændte et straffespark i ordinær tid i Africa Cup of Nations-finalen. Kort forinden udspillede sig en situation, hvor egyptiske Mohamed Salah talte med sin keeper

Opgøret var få kun minutter gammel, da Senegal fik den bedst tænkelige mulighed for en drømmestart i Africa Cup of Nations-finalen mellem Senegal og Egypten søndag aften.

Egyptiske Mohamed Abdelmonem begik et klodset straffespark, og så kunne Liverpool-stjernen Sadio Mané gå til bolden fra ellevemeterpletten.

Men takket være en vaks reaktion fra Gabaski og et dårligt placeret spark fra Mané, stod det fortsat 0-0 efter eksekveringen.

Ikke bemærkelsesværdigt i sig selv. Mere opsigtsvækkende var det, der udspillede sig inden.

Mens Liverpool-kanten gjorde sig klar til at sparke, tog Mohamed Salah, der er holdkammerat med Mané i den engelske storklub, nemlig fat i sin målmand og gav ham et par tips.

I forsøget på at komme ind i hovedet på Gabaski pegede Mané på et specifikt sted i målet, men Salah var hurtigt henne for at overtage den dialog mellem de to hovedpersoner.

Om det havde betydning? Det er svært at spå om, men i sidste ende endte det med et brændt straffespark.

Se situationen i toppen af artiklen.

Her peger Mané, mens Salah kommer over. Foto: CHARLY TRIBALLEAU/Ritzau Scanpix.

Her brænder Mané. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix.

Egypten jubler efter Gabaskis redning. Foto: THAIER AL-SUDANI/Ritzau Scanpix.

Det forblev målløst efter de ordinære 90 minutter, og de to mandskaber fandt heller ikke netmaskerne i den forlængede spilletid.

I straffesparkskonkurrencen trak Senegal det længste strå, og her var det netop Mané, der satte det afgørende søm i kisten.

Det udløste selvsagt en kæmpe jubel, og mandag morgen kom det frem, at den senegalesiske præsident nu har gjort 6. februar til en national helligdag.