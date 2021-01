Afslører Kasper Junker sin nye klub her?

En af 2020s helt store åbenbaringer for dansk fodbold var Kasper Junkers flotte sæson i norske Bodø/Glimt, med hvem han var med til at vinde det norske mesterskab.

Den 26-årige angriber scorede ikke mindre end 27 mål i 25 kampe, og det har selvsagt kastet en masse interesse af sig, men endnu er det ikke mundet ud i et skifte.

Kasper Junker, der har et år tilbage af sin kontrakt, har tidligere fortalt, at han kan vælge og vrage mellem en lang række klubber, og nu kunne det tyde på, at han har besluttet sig.

Det vurderer en række tyrkiske sportsmedier heriblandt Yenisafak og Sporx.com, efter at Junker er begyndt at følge Besiktas og klubbens spillere Oghuzan Ozyakup, Atiba Hutchinson og Domagoj Vida.

Besiktas har et godt øje til danskere for tiden, og så sent som i sommer blev de meldt interesseret i Andreas Skov Olsen og Nicolai Jørgensen. Tidligere har målmanden Peter Kjær gjort sig i den tyrkiske storklub.

Og noget kunne tyde på, at Kasper Junker snart skal til at beslutte sig, inden feltet indsnævres, for søndag kom det frem, at den tyske klub Union Berlin havde trukket følehornene til sig, da klubbens sportsdirektør til ZDF fortalte, at man ikke ville forsøge at hente ham i vinterens transfervindue.

Rejser til lægetjek i Madrid

To drømme: - Messi bliver nemmest

Husker du Danmarks landsholdshelt? Her er han i dag

Medie: Brøndby lurer på Celtic-spiller